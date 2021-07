Operação Curupira: Polícia Ambiental deflagra ação de preservação ao meio ambiente

Ação que acontece nos dias 16 e 17, empregará mais de 1.200 policiais militares e 450 viaturas, entre quatro rodas, náuticas e drones, que realizarão o policiamento ostensivo marítimo e terrestre com vistas aos infratores do Meio Ambiente, sobretudo aqueles que põem em risco a Qualidade de Vida, Segurança e Saúde Pública.

O Dia de Proteção às Florestas é comemorado anualmente, em 17 de julho, data que também marca o “Dia do Curupira”, cujo personagem personifica misticamente o protetor das Florestas contra degradadores criminosos. Atacar as Florestas significa atentar contra a vida do ser humano, visto que destrói fontes de água doce e com elas, tanto a fauna quanto a flora são afetadas.

O desflorestamento fragiliza o solo, expondo-o à erosão, e também leva ao aumento da temperatura, além de outras consequências negativas. Assim, também sofrem os animais silvestres, pois muitos dependem das florestas para assegurar sua sobrevivência.

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade, em São Paulo possui um índice de remanescentes de 32,6%, segundo o Inventário Florestal (2020) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Entre as dezenas de Unidades de Conservação, a vertente atlântica apresenta as melhores condições de cobertura vegetal nativa e de áreas protegidas, com destaque para a Serra do Mar.

Além da ação operacional, marcará a data a participação da sociedade através da campanha que será lançada nas redes sociais da Polícia Militar Ambiental, com o tema “Polícia Militar Ambiental há 72 anos protegendo as Florestas”.