Operação cumpre mandados contra ‘delivery’ de drogas na região

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Assis/SP deflagrou a operação “Delivery/K4” com foco no combate ao tráfico de drogas, principalmente na modalidade de entrega de entorpecentes a domicílio. Foram 28 presos na manhã desta sexta-feira (15.jul).

As diligências foram realizadas em Assis, Paraguaçu Paulista, Maracaí, João Ramalho, Bady Bassitt, Araçatuba, Pirajuí e Valparaíso.

Foram expedidos 30 mandados de prisões preventivas e 41 de busca e apreensão com o envolvimento de mais de 100 policiais civis e 26 viaturas, bem como o apoio da Polícia Militar, por meio do canil.

Segundo a Polícia Civil, a investigação se iniciou no mês de abril do ano passado. A equipe de Assis percebeu um aumento exponencial no tráfico de drogas por delivery atuante na região. Foram descobertas duas organizações criminosas que atuavam no município.

O aprofundamento investigativo também apontou a ação de uma terceira organização criminosa atuando em Paraguaçu Paulista e no interior de presídios do Estado.

Essa terceira organização criminosa além de atuar na venda de cocaína e maconha nas ruas dos municípios vizinhos a Paraguaçu Paulista e também na cidade, buscava levar o tráfico de drogas às penitenciárias, especialmente da droga denominada K4, uma maconha sintética.

*Com informações do g1