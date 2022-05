Operação contra estelionato pela web é realizada em três estados brasileiros 

Segundo a Polícia Civil de Rio Preto, ‘Operação Miquerinos’ cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, quatro no Maranhão e um em Minas Gerais.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP realizou, na manhã desta quinta-feira (26.mai), uma operação contra crimes de estelionato praticados especialmente pela internet.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Miquerinos cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Diadema e São Bernardo do Campo, quatro em São José do Ribamar/MA e um em Contagem/MG. Não há informações sobre quais materiais foram apreendidos.

O objetivo da operação é reunir provas contra suspeitos identificados no inquérito, bem como identificar mais integrantes da organização criminosa que vem aplicando golpes conhecidos como “pirâmide digital” em diversos estados brasileiros.

Ainda segundo a polícia, o nome da Operação Miquerinos é em alusão a uma das pirâmides do Egito, já que é utilizado um sofisticado esquema de pirâmides para fazer transações financeiras que geram prejuízos às vítimas.

*Com informações do g1