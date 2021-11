Operação Chuvas de Verão: Defesa Civil de Valentim Gentil participa de oficina em SP

Capacitação contou com instruções e exercícios práticos de campo com avaliação de cenário de risco, operação e cuidados com a motosserra, operação e cuidados com o bote inflável e vistoria técnica de campo.

Na última semana, o coordenador da Defesa Civil de Valentim Gentil/SP, Cristian Oliveira, participou de um treinamento para o Operação Chuvas de Verão realizada em Santana do Parnaíba, na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo.

A capacitação contou com a participação de técnicos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo e do IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais). Foram realizadas instruções e exercícios práticos de campo com avaliação de cenário de risco, operação e cuidados com a motosserra, operação e cuidados com o bote inflável e vistoria técnica de campo.