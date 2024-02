Operação apreende cocaína em Nhandeara 

Após o veículo sair mudar de rota repentinamente na Rodovia SP-310 sentido a capital de São Paulo foi realizado a abordagem e vistoria do carro.

Operação conjunta entre polícias apreende 42 quilos de cocaína em Nhandeara/SP. Fato ocorreu na madrugada de terça-feira (27.fev).

A abordagem e vistoria foi feita pela Polícia Federal de Jales/SP com ajuda dos Policiais Militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), após o veículo mudar de rota repentinamente na Rodovia SP-310 sentido São Paulo.

Na vistoria foram encontrados 41 tabletes no tanque de combustível do veículo, sendo no total 42 quilos de droga.

O suspeito é representante comercial em Mato Grosso do Sul e tem 54 anos. De acordo com o homem, a droga seria entregue em Campinas/SP e ele receberia R$ 15 mil pelo transporte da droga.

A Polícia Federal investiga o caso para identificar outros envolvidos. O suspeito foi conduzido para a sede da Delegacia da PF em Jales, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

*Com informações do g1