OPERAÇÃO ADIKIA – Advogados de Votuporanga e Cardoso na mira da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (17) a Operação Adikia, objetivando combater fraude do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de valores que deveriam ser destinados a construção de casas habitacionais em Teresina/PI, com busca e apreensão em endereços de um advogado em Votuporanga/SP, outro de Cardoso/SP e mais um em São José do Rio Preto/SP.

Cerca de 60 policiais federais estão dando cumprimento a 15 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Anápolis/GO, sendo 14 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão, além de mandados de sequestro de imóvel em condomínio de luxo e veículos automotores, avaliados em aproximadamente 2 milhões de reais.

A investigação identificou que um então advogado e principal investigado (atualmente com suas inscrições na Ordem dos Advogados de Goiás e São Paulo canceladas) ingressou com ação judicial, utilizando-se de uma falsa representação (atuando sem procuração) e, com argumentos fictícios e fraudulentos, obteve a transferência de aproximadamente R$ 5 milhões para uma conta judicial em Corumbá de Goiás/GO. Posteriormente, foram transferidos para a conta bancária dele, sendo os valores pulverizados, a partir de então, para diversas outras contas.

A presente etapa da operação contribuirá com a identificação de outros possíveis autores e partícipes que eventualmente colaboraram com o crime principal, bem como com o destino dado aos recursos públicos ilicitamente apossados, seja por meio de transferências para terceiros, aquisição de bens ou incorporação patrimonial.

Será realizada coletiva de imprensa às 10h00, no auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás. O nome de operação faz alusão à personificação da injustiça, representada na mitologia grega por uma Deusa.

Mandados de Busca e Apreensão em Goiás:

9 em GOIÂNIA

1 em ITUMBIARA

1 em ANÁPOLIS

Mandado de Prisão em Goiânia

Mandados de Busca e Apreensão em São Paulo

1 em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1 em CARDOSO

1 em VOTUPORANGA

Bens Sequestrados

1 casa de luxo em condomínio fechado (1.250 milhões);

1 chácara em Aparecida de Goiânia/GO;

3 caminhões ( 2 ano 2019 – 350 mil cada; 1 ano 2010/11 – 150 mil);

1 BMW X6 (110 mil)