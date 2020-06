Desta vez foi Margaret Guaraná Takato, 56 anos, de Macaubal, que após 11 dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) recebeu a as boas noticias de que poderia ir pra casa acabar sua recuperação. A filha estava a esperando no corredor do Hospital para lhe dar boas vindas. A equipe do Hospital comemorou mais essa vitória.