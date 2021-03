Ônibus fretado por sacoleiros pega fogo na Rodovia Marechal Rondon

Chamas começaram na roda traseira do lado direito do veículo. Bombeiros de Araçatuba/SP foram chamados e conseguiram apagar as labaredas.

Um ônibus fretado por sacoleiros pegou fogo na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba/SP, na noite de sexta-feira (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na roda traseira do lado direito do veículo.

Equipes da corporação foram chamadas e conseguiram apagar as labaredas. Não houve registro de feridos. Porém, algumas mercadorias ficaram danificadas.

*Com informações do g1