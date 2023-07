Ônibus fica destruído após pegar fogo em rodovia de Catiguá 

O Corpo de Bombeiros de Catanduva foi acionado e controlou as chamas. Não houve registro de feridos.

Um ônibus que saiu de São José do Rio Preto/SP com destino a São Paulo/SP pegou fogo na Rodovia Washington Luís, em Catiguá/SP, na madrugada desta segunda-feira (10.jul).

Segundo o apurado, o motorista notou o incêndio, estacionou o veículo e pediu para os passageiros desembarcarem. Um funcionário da empresa de transporte tentou apagar as chamas com um extintor, mas não conseguiu.

O Corpo de Bombeiros de Catanduva/SP foi acionado e controlou o fogo. O veículo ficou totalmente destruído. As bagagens dos passageiros também foram danificadas. Ninguém se feriu.

Em nota, a Viação Cometa informou que os passageiros e o motorista foram acomodados em outro veículo para seguirem viagem. “Todas as medidas necessárias para apurar as causas do incidente já estão sendo tomadas”, alegou.

*Com informações do g1