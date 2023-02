Ônibus da prefeitura quebra e deixa pacientes às margens de rodovia 

Pacientes ficaram esperando socorro para não perder consultas agendadas. A Prefeitura de Votuporanga afirmou que o ” veículo já está passando pelos reparos necessários”.

Pacientes de Votuporanga/SP, em sua maioria idosos, viveram momentos de tensão durante viagem para atendimento em Catanduva/SP, o veículo quebrou no trajeto e parou às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Bálsamo/SP, na manhã desta segunda-feira (13.fev).

O veículo que estava ‘emprestado’ pela pasta do Esporte e Lazer para a secretaria da Saúde apresentou um problema mecânico na pista e chegou a quebrar um dos vidros laterais. Muitos ficaram com medo de perder as consultas já agendadas previamente com os médicos e desabafaram em vídeo, inclusive, nas redes sociais.

Além da pane, o ônibus já estava com o banheiro interditado e não possuía cinto de segurança.