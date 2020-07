Ônibus com comerciantes de Votuporanga é assaltado em Matão

Um ônibus que seguia para São Paulo na madrugada desta segunda-feira (6) foi assaltado no município de Matão (SP) na rodovia Washington Luiz. Segundo informações, homens armados obrigaram o motorista do coletivo a parar no acostamento e entraram no veiculo rendendo todos os passageiros.

Dentro do ônibus eles obrigaram os passageiros a entregarem seus aparelhos celulares e na sequencia fizeram com que o motorista dirigisse para um canavial que em uma estrada vicinal. Neste momento obrigaram os passageiros a tirarem suas roupas e realizaram uma revista na intenção de descobrir alguns pertences.

Os ladrões pegaram objetos de valores e fugiram tomando rumo ignorado. A empresa de transporte rodoviário realiza semanalmente o chamado bate e volta para São Paulo com comerciantes que se dirigem a Capital Paulista para comprar mercadorias e posteriormente revenderem em Votuporanga. Ninguém se feriu.