ONG Fios Encantados faz doação para Santa Casa 

A presidente Mara Gisele Pereira visitou o Hospital, acompanhada da voluntária Maria Caires. O projeto nasceu em abril de 2018, quando trouxe a ação originária no Alasca para Jundiaí/SP.

A solidariedade é o que move a ONG Fios Encantados. E essa corrente do bem chegou até a Santa Casa de Votuporanga. A presidente Mara Gisele Pereira visitou o Hospital, acompanhada da voluntária Maria Caires.

Elas percorreram os setores e conheceram os serviços, principalmente o Ambulatório de Oncologia da Instituição. O atendimento oncológico teve início no ano passado na Santa Casa e conta com uma equipe multidisciplinar completa, com acompanhamento de médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, farmacêutico e assistente social.

Mara visitou a unidade e fez doação para os pacientes. Ao todo, mais de 100 toucas, perucas de personagens infanto-juvenis, lenços e almofadas em formato de coração foram entregues para o Hospital, beneficiando os pacientes.

A iniciativa faz parte do projeto da ONG, filantrópica e sem fins lucrativos, que visa confeccionar e doar toucas e perucas de personagens infanto-juvenis para crianças e adolescentes em tratamento de câncer. São 70 voluntárias que produzem os itens, que já foram distribuídos para 13 Estados do Brasil.

A presidente contou da ideia. “Eu desenvolvo trabalho voluntariado. Sou palhaça de hospital, ajudo cadeirantes, contribuo com pessoas em situação de rua, visito abrigos e lares de idosos, mas eu queria algo para as crianças em tratamento oncológico e seus familiares. O objetivo é fazer a diferença. A humanização em ambiente hospitalar contribui muito com a recuperação e estar presente mais ainda. São momentos conversando com os pais, pacientes que valem a pena”, disse Mara.

O projeto nasceu em abril de 2018, quando ela iniciou a ação originária no Alasca para a cidade de Jundiaí/SP. Reunindo boa vontade e um grupo de amigas que sabiam fazer crochê, Mara buscou as receitas das toucas e perucas e começou a corrente do bem. “Eles começaram no Alasca e viram a diferença no tratamento dessas crianças. Os pais nos mandam relatos no Instagram, Facebook. Antes, seus filhos ficavam prostrados após a quimioterapia e agora vestem as toucas e vão dançar na frente da TV. Levamos amor”, complementou.

A visitante teceu elogios para a Santa Casa. “Estou maravilhada, a recepção foi incrível. Fiquei apaixonada, a estrutura é excelente, o carinho e humanização dos médicos e colaboradores fazem toda a diferença”, destacou.

Dra. Julia Cordeiro, médica oncologista da Instituição, agradeceu a doação. “O projeto é contagiante e ajuda muitas pessoas. É um cuidado com nosso paciente, que sem dúvidas irá refletir em apoio e em gratidão. As toucas agasalham e protegem as cabeças dos nossos assistidos durante os procedimentos de quimioterapia. E as almofadas ajudam no desconforto, nosso muito obrigado pela solidariedade e empatia”, finalizou.