Onda de frio deve diminuir ao longo desta semana 

As temperaturas devem começar a subir gradualmente a partir desta quarta-feira.

A massa de ar polar segue no centro-sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas e impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte da região Sudeste. Em Votuporanga/SP, que começou a semana com manhãs geladas, principalmente na segunda-feira (13.jun) e terça (14), têm a partir desta quarta (15) a previsão de que a massa de ar frio comece a perder força.

Segundo informações do Climatempo, para esta quarta-feira, os termômetros devem registrar a mínima de 12°C e a máxima de 27°C, com previsão de chuva na casa dos 90%. Dia deve ser de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para.

Já na quinta-feira, sem previsão de chuva, a mínima deve ser de 13°C e a máxima de 30°C; o dia deve ser de sol e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Para a sexta-feira (17), início do final de semana, o Climatempo aponta previsão de chuva na casa dos 90%; mínima de 13°C e a máxima de 32°C. O dia deve ser de sol com aumento de nuvens à tarde e pancadas de chuva à noite.

No sábado, os termômetros devem registrar mínima de 14ºC e máxima de 24ºC. O dia deve amanhecer chuvoso, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

A previsão deve se repetir no domingo, exceto, pela ausência de chuva.