Onça-parda é sedada e capturada dentro de quintal de casa em Pereira Barreto 

Moradora viu o animal circulando, ficou assustada com a situação e pediu ajuda. Onça-parda foi encaminhada para o zoológico de Ilha Solteira/SP.

Uma onça-parda foi capturada dentro do quintal de uma casa, no bairro Jardim Ipê, em Pereira Barreto/SP, na tarde desta terça-feira (21.jun).

Uma moradora viu o animal circulando, ficou assustada com a situação e pediu ajuda. Equipes da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros conseguiram capturar a onça-parda com ajuda de dardos tranquilizantes.

O animal foi encaminhado para o zoológico de Ilha Solteira/SP para passar por exames.

*Com informações do g1