Onça-parda é capturada em casa de Fernandópolis 

Animal de aproximadamente 40 quilos chegou a atacar um cão, que foi encaminhado para atendimento veterinário.

Uma onça-parda foi capturada de dentro de uma casa do bairro Coester, em Fernandópolis/SP, na madrugada desta quinta-feira (10.ago).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um morador ouviu o cachorro latir e encontrou a onça no quintal. O animal chegou a atacar o cão, que foi encaminhado ao veterinário. Em seguida, a onça fugiu para outras casas vizinhas.

A fuga da onça-parda pela área urbana mobilizou o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e um veterinário do zoológico de São José do Rio Preto/SP.

Por fim, o animal de aproximadamente 40 quilos foi sedado com dardos tranquilizantes, capturado e passou por avaliação; sendo devolvido à natureza as margens do rio São José dos Dourados. Ninguém se feriu.