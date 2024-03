ONA atesta a excelência em gestão do complexo hospitalar Funfarme

Selo de Qualificação da Organização Nacional de Acreditação Nível 3 sinaliza para a sociedade que o Hospital de Base, Hospital da Criança e Maternidade e Ambulatório de Especialidades atendem aos padrões e requisitos de segurança do paciente, gestão integrada e excelência na organização.

O Hospital de Base (HB), Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e Ambulatório de Especialidades, pertencentes ao complexo hospitalar da Funfarme, tiveram revalidado o Selo de Qualificação ONA (Organização Nacional de Acreditação). A renovação da Acreditação Nível 3 (Excelência) significa que as instituições mantêm os padrões internacionais definidos pela ONA, no que diz respeito à gestão integrada dos processos, critérios de segurança e cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.

Com foco na segurança do paciente e melhoria contínua dos processos, os hospitais da Funfarme passaram por uma avaliação detalhada feita por auditores da Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) e por avaliadores habilitados pela ONA. As equipes avaliaram todos os setores das instituições buscando evidências de conformidade com os padrões do Manual das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde e do Manual Brasileiro de Acreditação.

O Superintendente Técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, explica que o processo de acreditação é de caráter voluntário e educativo, não configurando uma fiscalização. No decorrer da avaliação, todas as áreas da instituição são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos são verificados antes da homologação da acreditação. Este selo é válido por três anos e será auditado pelos avaliadores por meio de visitas periódicas de manutenção.

A Funfarme é o complexo que realiza a maior quantidade de atendimentos e serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) no Brasil, sendo referência em saúde de qualidade e segurança aos mais de 1,7 milhão de moradores dos 102 municípios do DRS XV.

“O Selo de Qualificação ONA Nível 3 sinaliza para a sociedade que o complexo hospitalar da Funfarme possui excelência em gestão, maturidade institucional e gestão integrada de processos que visam oferecer a máxima segurança ao paciente”, explica o diretor executivo da Fundação, Dr. Jorge Fares.

“Só temos que agradecer aos nossos colaboradores pela acreditação recebida. O selo é resultado do empenho e profissionalismo de todos os funcionários, da gestão eficiente conduzida pelas diretorias e também das parcerias com a população das cidades da região e empresas, através das Alianças Estratégicas, que é o setor de relacionamento institucional”, afirma Dr. Jorge Fares. “Conseguimos manter o Nível 3 porque existe um esforço coletivo diário de cada profissional, que não mede esforços para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua em toda a instituição, visando primordialmente a segurança do paciente”, diz Dr. Jorge Fares.

A superintendente administrativa da Funfarme, Maria Regina Lourenço Jabur, destaca que a acreditação é uma forma de motivar a equipe a manter o Selo de Qualidade e, consequentemente, fazer um trabalho ainda melhor, se aprimorando e desenvolvendo processos ainda mais eficientes. “Nosso foco é sempre buscar a melhoria do atendimento, da segurança e da gestão”, completa.

Segundo a diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, a gestão integrada de processos inclui práticas ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa, sigla em inglês) de redução dos impactos no meio ambiente. “Devido ao compromisso com a ecologia, o HB conquistou seis vezes o prêmio Amigo do Meio Ambiente, concedido pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo às organizações que se destacam por iniciativas de proteção ao meio ambiente e de sustentabilidade no Âmbito do SUS”, destaca.

“Um bom exemplo é o sistema de energia solar com 1.000 placas fotovoltaicas, implantado em 2023. Essas placas têm potencial de gerar 581,85 MWh por ano, evitando a emissão de 35 toneladas de CO2 na atmosfera. Além disso, a estrutura gera economia de R$ 300 mil ao hospital, que são revertidos ao atendimento de pacientes SUS”, detalha Dra. Amália.

Quem também comemora a manutenção do Selo de Qualificação ONA é o diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares. “É uma honra saber que a ONA reafirma a excelência em gestão do HCM. O hospital investe na fusão entre tecnologia de ponta e assistência humanizada, com unidades de atendimento de alta complexidade, associadas a equipes altamente especializadas. Esses diferenciais aliados aos processos de atendimento bem definidos garantem o atendimento de qualidade dos nossos pacientes”, afirma Dr. Antônio Soares.

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção da medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Complexo Funfarme conta com o departamento de Captação de Recursos, chamado de Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.

