OMS muda posicionamento e passa a recomendar dose de reforço de vacina contra a Covid-19

A diretriz é uma mudança no posicionamento da organização. Até dezembro de 2021, especialistas ainda avaliavam as evidências científicas disponíveis para determinar se o reforço era ou não. Em janeiro, a orientação da OMS era de que crianças e adolescentes saudáveis não precisavam do reforço.

Dessa vez, o grupo técnico da organização apoiou o “acesso urgente e amplo às vacinas da Covid-19 atuais para séries primárias e doses de reforço, principalmente para grupos em risco de desenvolver doença grave”.

A nota lembra, ainda, que “as vacinas atuais contra a Covid-19 continuam a fornecer altos níveis de proteção contra doença grave e morte, mesmo no contexto da circulação da ômicron”. O comunicado não menciona o uso de reforço em crianças e adolescentes.

A dose de reforço já está sendo usada em diversos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Aproximadamente 73% da população brasileira já recebeu o esquema primário completo – com duas doses ou dose única –, mas apenas 31% recebeu o reforço.