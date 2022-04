OMS: casos de covid-19 continuam a cair no mundo e ameaça de novas cepas é real 

Na semana passada, foram pouco mais de 15 mil mortes relatadas à OMS, no menor nível semanal desde março de 2020.

Diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom disse ser encorajador que o número de casos e mortes de Covid-19 esteja caindo ao redor do mundo. Na semana passada, foram pouco mais de 15 mil mortes relatadas à OMS, no menor nível semanal desde março de 2020, informou. “Essa é uma tendência muito bem-vinda, mas que precisamos receber com certa cautela”, pontuou.

Com a redução de testes, a OMS tem recebido cada vez menos informação sobre transmissão e sequenciamento do coronavírus. “Isso nos faz cada vez mais cegos para padrões de transmissão e evolução”, disse Tedros Adhanom.

O diretor destacou que o vírus continua a se espalhar, mudar e a provocar mortes. “A ameaça de uma nova e perigosa variante da covid-19 continua bastante real. E, mesmo com as mortes caindo, ainda não entendemos as consequências em longo prazo da infecção naqueles que sobreviveram”.

Fase emergencial na União Europeia

Em comentário sobre a possível saída da União Europeia da fase emergencial da pandemia da covid-19, o diretor-executivo da OMS, Michael Ryan, reforçou, na coletiva à imprensa, que este “não é o momento de perder foco no vírus, que continua a evoluir”.

Nesta terça-feira, Ryan disse ainda não ter conhecimento sobre a reportagem que foi publicada durante a coletiva, mas afirmou que, “no geral, a UE tem adotado postura calculada para esta ameaça do coronavírus”.

“Acredito que a UE fará decisões com base em boa ciência e em bons dados”. A líder técnica da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, pontuou que estamos em outra fase da pandemia, “certamente, mas ainda no meio dela”.

