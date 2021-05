Olímpiadas terá sinal aberto na TV por assinatura

Veja quais são as operadoras que participarão da iniciativa.

A contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio já está quase chegando ao fim e as operadoras de TV por assinatura prepararam uma grande ação para atrair novos usuários.

É que, a partir do dia 21 de julho de 2021, o canal Band Sports estará disponível para todos os assinantes das operadoras Vivo Fibra TV , Claro TV e SKY TV, independente do plano de assinatura contratado pelo usuário. Outras prestadoras de TV paga ainda podem confirmar suas participações no sinal aberto dos Jogos Olímpicos.

Obviamente, a disponibilidade do canal já tem data pra acabar, o dia 8 de agosto, quando as Olímpiadas de 2020 finalmente chegará ao seu fim. Mas, durante os 19 dias de competição, os consumidores poderão degustar de todos os conteúdos do canal e, se quiserem, poderão também contratar o canal para tê-lo na programação de seus pacotes.