Olimpíadas de Tóquio terão limite de 10 mil torcedores por evento 

Autoridades determinam máximo de 50% de ocupação nos espaços que receberão competições. Decisão pode ser revista em caso de piora da pandemia no Japão.

O Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio 2020 estabeleceu o limite de 10 mil pessoas – todas residentes do Japão – por evento durante as Olimpíadas, desde que o total de presentes não exceda 50% da capacidade de cada arena de competição. O governo, no entanto, não descarta a possibilidade de vetar a presença de público em caso de determinação de um novo estado de emergência na região.

A decisão foi tomada em reunião online entre autoridades do governo japonês, do governo metropolitano de Tóquio, do Comitê Organizador Local, do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

A exceção seria a cerimônia de abertura, no Estádio Nacional, que comporta 68 mil pessoas. A ideia inicial foi liberar cerca de 20 mil pessoas, mas os organizadores ainda estudam cortes, de acordo com a imprensa local.

Há um adendo importante e curioso: estudantes participantes de um programa de espectadores e os supervisores das turmas não serão contabilizados nestes limites, o que pode aumentar significativamente o número oficial de presentes nas arenas.

O uso de máscaras será obrigatório para o público, que será todo formado por residentes do Japão. Os torcedores serão orientados a não gritar ou falar alto, a deixar as arenas de forma ordenada, a viajar de casa direto ao local de competição e, depois, direto de volta para casa.

É importante ressaltar que o cenário pode tornar-se mais restrito, pois o governo japonês pode impor novas restrições a depender do avanço da pandemia do novo coronavírus no país durante o próximo mês. Por esse motivo, as autoridades adiaram a decisão sobre as Paralimpíadas para 16 de julho.

População pessimista

Os organizadores do megaevento esportivo têm sofrido pressão para manter as competições sem espectadores devido à incapacidade de conter a disseminação da Covid-19. Isso ficou claro na última pesquisa de opinião divulgada pelo site Kyodo News. 70% dos entrevistados demonstraram preocupação com a realização dos Jogos.

Entre os japoneses, 40% defendem que o evento aconteça sem a presença de público nos estádios, enquanto 30% pedem que as Olimpíadas sejam canceladas. A apreensão cresce para 86% dos entrevistados caso o torneio acontecesse durante um estado de calamidade em Tóquio. A pesquisa ouviu mais de 2 mil pessoas.

Há dois meses, as autoridades decidiram vetar torcedores vindos do exterior para os Jogos.

– Se observarmos um aumento no número de infecções por coronavírus, a regra básica é tomar as medidas necessárias e lidar com as Olimpíadas da mesma forma que os outros eventos – afirmou Katsunobu Kato, chefe de gabinete do governo.

Conselheiros médicos têm pedido que as Olimpíadas sejam realizadas sem públicos nas instalações esportivas. O Japão permaneceu vários meses sob estado de emergência, com restrição em circulações que envolveram eventos esportivos. Até agora, 16% da população japonesa receberam ao menos uma dose da vacina. Porém, somente 6% estão totalmente imunizados.

*Com informações do globoesporte