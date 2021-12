Olímpia vai exigir ‘passaporte da vacinação’ e testagem em parques aquáticos e eventos 

Comprovações serão obrigatórias em shows, feiras, congressos, festas, jogos, parques aquáticos e temáticos, além atividades turísticas, culturais e atrações de entretenimento.

Pessoas que quiserem ter acesso a eventos e estabelecimentos de grande e médio porte de Olímpia/SP terão de apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo para a doença a partir do dia 10 de dezembro.

Assinado pelo prefeito Fernando Cunha (PSD), um decreto estabelecendo as regras foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (1º).

De acordo com a prefeitura, a iniciativa levou em consideração a necessidade de adoção de estratégias e protocolos essenciais para mitigação da transmissibilidade da Covid-19, diante do avanço da vacinação e da flexibilização das atividades econômicas, serviços e eventos.

Entre os locais em que serão requeridas as comprovações, estão shows, feiras, congressos, festas, jogos e similares, bem como meios de hospedagem, parques aquáticos e temáticos, atividades turísticas e culturais e atrações de entretenimento.

Para a comprovação do esquema vacinal completo, será exigida a apresentação do Cartão de Vacinação ou documentos em formato digital, como o disponibilizado pela plataforma do Governo Federal – ConectSUS.

Os organizadores ou responsáveis deverão solicitar, no mínimo, a comprovação da primeira dose da vacina, devendo o morador estar dentro do intervalo recomendado para a imunização completa, ou seja, não estar em atraso com as doses.

Em caso de não comprovação da vacinação, será válida a testagem de Covid-19, com resultado negativo, tendo o exame sido realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência do evento ou do acesso aos locais, podendo ser os testes tipo rápido IGM/IGG ou tipo SWAB, com pesquisa de antígeno ou RT-PCR.

“O passaporte da vacinação é muito mais do que apenas uma medida, é o incentivo de algo que já sabemos, cientificamente, que dá certo. Chegou o momento de retomarmos nossa economia, mas devemos fazer isso com responsabilidade pessoal e coletiva e, como gestor que se vacinou, acredito que esta ação é muito importante para todos”, afirmou o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha.

Os estabelecimentos e eventos que não respeitarem as regras e restrições previstas no decreto ficarão sujeitos às penalidades cabíveis.

*Informações/g1