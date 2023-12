Olímpia, a ‘Orlando brasileira’, espera 1 milhão de pessoas para o verão

Estimativa é da Secretaria de Turismo com base na ocupação hoteleira média durante a alta temporada, de dezembro até o Carnaval.

Um dos destinos mais desejados pelos turistas brasileiros, Olímpia, estância turística apelidada de ‘Orlando brasileira’, espera receber mais de 1 milhão de visitantes durante a alta temporada, que vai do início de dezembro até o Carnaval.

É como se mais de 13 estádios do Maracanã lotados desembarcassem na cidade de cerca de 55 mil habitantes para aproveitar seus parques termais, atrações temáticas e resorts que fazem de Olímpia a segunda maior rede hoteleira do Estado de São Paulo, com mais de 35 mil leitos.

Os dados são da Secretaria Municipal de Turismo e tomam por base a ocupação hoteleira média da cidade para o período. O número supera os 960 mil turistas que passaram por Olímpia entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 e reforça o otimismo para o setor de turismo em um ano que já é considerado histórico – segundo a Prefeitura, de janeiro a outubro deste ano, passaram pelo município 3,1 milhões de visitantes, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado.

Principal atrativo da cidade, o Thermas dos Laranjais, parque aquático mais visitado da América Latina e o 4º mais popular do mundo, espera por um crescimento de ao menos 10% no número de visitantes para o verão.

O Thermas dos Laranjais se beneficia pelo fato de poder oferecer mais de 60 atrações para todas as idades em uma grande área de 300 mil m². Sua capacidade é de até 20 mil visitantes por dia. Recentemente, o parque inaugurou uma nova atração inédita no mundo, Hidro Spa, um espaço dedicado a experiências de relaxamento e bem-estar, além de ter prevista agora para janeiro a entrega da expansão do Play Kids, trazendo réplicas dos brinquedos radicais adaptados para as crianças, que promete ser a grande sensação do parque para o verão.

Nos parques temáticos do Grupo Dreams – Vale dos Dinossauros e Dreamland Museu de Cera – a expectativa é receber 70 mil visitantes em dezembro e janeiro, também 10% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Os dois parques vêm com novidades para receber os visitantes no verão. Inaugurado em 2019, o Vale acabou de realizar uma revitalização na pintura de todas as 38 réplicas de dinossauros e o paisagismo da atração também foi revitalizando, ganhando um ar mais selvagem e dentro do clima “jurássico”. O trabalho foi executado por uma das melhores equipes de pintura temática do País.

Além disso, o parque receberá nesta temporada uma nova atração – o carro dos Flintstones. Já no Museu de Cera a grande novidade para o verão é a chegada do cenário de Avatar. Os turistas vão se sentir como se estivessem em Pandora.