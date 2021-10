Olavo Tarraf Filho concorre a prêmio de Empreendedor Jovem do Ano

Recentemente, Olavo Tarraf Filho foi destaque na revista Forbes, em reportagem sobre a origem da TARRAF e dos novos projetos da empresa, que tem como meta atingir R$ 1 bi em lançamentos imobiliários no interior até 2025.

O empresário rio-pretense Olavo Tarraf Filho, de 30 anos, vice-presidente da TARRAF, concorre ao Prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista 2021, promovido pelo LIDE Noroeste Paulista. O nome do executivo figura entre os finalistas da categoria Empreendedor Jovem do Ano. A empresa também concorre em Inovação, categoria da qual saiu vencedora na edição do ano passado.

Recentemente, Olavo Tarraf Filho foi destaque na revista Forbes, em reportagem sobre a origem da TARRAF e dos novos projetos da empresa, que tem como meta atingir R$ 1 bi em lançamentos imobiliários no interior até 2025.

No ano passado, o Prêmio Líderes Noroeste Paulista registrou mais de 33 mil votos. As escolhas ocorrem até o dia 20 de outubro, neste link. Os vencedores serão conhecidos em 9 de novembro. O prêmio é considerado o maior reconhecimento a empresas e líderes do Noroeste Paulista.

*Informações/sbtinterior