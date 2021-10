OktoberLord: Votuporanga terá Festival de Cerveja em outubro

Festa que começou na Alemanha é conhecida mundial e em Votuporanga será promovida pela Lord Lion, com shows, comidas típicas e chopp

Uma das bebidas favoritas mundo a fora, já ganhou um Festival próprio. Conhecido como Oktober Fest, o Festival de Cerveja da Alemanha foi se adaptando a diversos formatos em vários países, como no Brasil. Agora, a festa promovida em grandes centros chega a Votuporanga. A OktoberLord será promovida entre os dias 8 e 12 de outubro e também de 15 a 17 de outubro.

O encontro de apaixonados por cerveja promete movimentar a cultura e a economia local, atraindo para Votuporanga dezenas de turistas, além da população local. Para receber esse público, a Lord Lion Cervejaria preparou uma festa com shows, comidas típicas e chopp fabricado pela própria marca.

“Nós estamos reunindo na OktoberLord aquilo que já oferecemos para os nossos clientes, um chopp bem gelado, saboroso e direto da fonte, com uma programação musical que marcará os oito dias da festa. Enfim, estamos muito animados em proporcionar para toda a região essa festa que movimenta milhares de pessoas pelo mundo todo”, comentou Danielle Pierini, empresária e idealizadora do Festival em Votuporanga.

Programação

O palco da OktoberLord terá muito rock e valorizará os artistas locais e da região, como já é tradição da Lord Lion Cervejaria. Serão oito shows e muitas horas de diversão:

8/10 – The Monnas

9/10 – Dona Maria e Pente Redondo

10/10 – Amadeu Álamo

11/10 – Born

12/10 – Nasal Rock Trio

15/10 – Lote 14

16/10 – Subfolk e Rocket

17/10 – Laura Moon e os Lunáticos

O Festival seguirá todos os protocolos de biossegurança e possui convites limitados, que já estão a venda no site da Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/ oktoberlord_14981).

Lord Lion Cervejaria

A Lord Lion Cervejaria é votuporanguense e reconhecida pela fabricação do seu próprio chopp, além de proporcionar atendimento diferenciado, com shows e um cardápio diversificado, que agrada a todos os paladares. Com foco no chopp, a fabricação artesanal oferece sempre a melhor qualidade da bebida, alcançando os paladares que curtem dos sabores mais leves aos mais fortes.

Fundada pelos casais Misael & Danielle Pierini e José Lopes & Roseni Lopes, a Lord Lion Cervejaria fica na av. Emílio Arroyo Hernandes, 4513 – Pozzobon. Siga nas redes sociais @lordlioncervejaria, faça a sua visita e beba direto da fonte