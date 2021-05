Oftalmologista do SanSaúde fala sobre diagnóstico precoce do glaucoma

Dra. Virginia Célia Madeira de Carvalho explicou sobre tratamento da doença, importância da atividade física e uso correto de colírios.

O glaucoma é uma doença silenciosa e que, em estágio avançado, pode levar a perda da visão. Por isso, a informação e a educação são ainda as melhores maneiras de prevenir e combater a patologia.

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o glaucoma é responsável por 13% da cegueira global e, a cada ano, surgem mais 2,4 milhões novos casos. A estimativa atual é que a doença atinja cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No dia 26 deste mês, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, data que tem como principal objetivo chamar a atenção da população sobre as medidas de prevenção.

A oftalmologista Dra. Virginia Célia Madeira de Carvalho, do SanSaúde, ressalta a importância do diagnóstico precoce e às visitas regulares ao oftalmologista. “O glaucoma é uma doença do nervo óptico (responsável por levar as informações dos olhos ao cérebro), que pode levar à cegueira irreversível. O seu diagnóstico é feito em consulta e com exames complementares como tonometria (medida de pressão intraocular), gonioscopia, paquimetria, campimetria visual, conforme cada caso. É fundamental sua ida ao oftalmologista uma vez ao ano, para que seja identificado de forma precoce, com tratamento imediato”, afirma.

Público de risco e medicamentos

Além da hereditariedade, idade avançada, hipertensão ocular, miopia elevada, raças negra e asiática são os principais fatores que favorecem o aparecimento da doença. Dra. Virginia explicou que os colírios têm função de diminuir a pressão intraocular e, consequentemente, proteger os nervos ópticos e suas fibras. “Assim, diminui os danos e protege a visão, da mesma forma que cirurgias e procedimentos”, afirmou.

Sobre os efeitos colaterais, a médica disse ainda que alguns colírios podem causar olhos vermelhos, crescimento de cílios, entre outros. “Avaliamos o custo-benefício. Alguns efeitos diminuem com o tempo ou são amenizados com uso de lubrificantes”, contou.

Exercícios físicos e prevenção

Pesquisas mostram que exercícios aeróbicos moderados são benéficos e recomendados aos pacientes com glaucoma. O glaucoma mais comum (crônico de ângulo aberto) tem como prevenção o acompanhamento regular com oftalmologista para diagnosticar e tratar precocemente. “Já o glaucoma agudo que cursa com dor pode ser evitado por meio de procedimentos preventivos (laser). Enfim, a consulta regular e o uso de medicação somente com prescrição médica são as principais formas de prevenção ao glaucoma”, finalizou.