Oficinas e mesa-redonda celebram o dia do fisioterapeuta na Unifev

Evento reuniu fisioterapeutas convidados para falar de suas experiências, oficinas temáticas e mesa-redonda.

Em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta, celebrado em 13 de outubro, a Unifev realizou nas noites de segunda e terça-feira (16 e 17) oficinas e mesa-redonda específicas da área. Alunos e profissionais da área participaram do evento promovido no Câmpus Centro da Instituição.

A abertura do evento comemorativo foi na segunda-feira e contou ainda com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio; e da coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi Mota.