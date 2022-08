Oficina de cerâmica manual em Votuporanga 

Ateliê de Cerâmica Florisbela realiza de 21 de setembro a 8 de outubro uma oficina com a técnica de modelagem em placa; serão 9 horas de duração com teoria e prática com a ceramista Telma Miceli.

O Ateliê de Cerâmica Florisbela realiza de 21 de setembro a 8 de outubro uma oficina de cerâmica com a técnica de modelagem em placa. Serão 9 horas de duração com conteúdos teóricos e práticos: história da cerâmica, os tipos de argila, técnicas de decoração, queimas e construção de peças.

As aulas serão no ateliê que fica na rodovia Péricles Belini, km 122. A oficina é gratuita e está sendo viabilizada pelo Programa Bolsa Cultura, da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga.

A arte de trabalhar com o barro acompanha a história da humanidade. Surgiu há mais de 6 mil anos a.C. Hoje a cerâmica apresenta uma infinidade de técnicas , tipos de massas de argila e queimas, que resultam em trabalhos artísticos e artesanais com diferentes utilidades e estilos.

A ceramista Telma Miceli, oficineira e proprietária do Florisbela relata que seu interesse pela cerâmica surgiu na época em que atuava como jornalista na sucursal da TV Globo em Votuporanga, e como editora da assessoria de comunicação Comunique-se, oportunidades que possibilitaram a ela realizar pesquisas valiosas como a produção de objetos utilitários no noroeste paulista feita por mulheres pioneiras de Pontes Gestal na década de 1920; o sítio arqueológico na Usina de Água Vermelha tombado pelo IPHAN na década de 1990, onde foram descobertas peças de cerâmica feitas pelos índios e, o trabalho da ceramista Tônia do Embu realizado com mulheres do campo em Santa Fé do Sul.

“Comecei a por a mão na massa sem entender como colocar o barro em pé. Sou autodidata e muito curiosa. Sem ter escolas e ateliês de cerâmica em nossa cidade, fui com a cara e a coragem fazendo primeiras peças com argila escolar. Com a necessidade de conhecer as técnicas de modelagem , de queima e coloração busquei oficinas em São Paulo e Cunha, mas ainda tenho muito que aprender considerando a amplitude do universo da cerâmica manual “, conta Telma Miceli.

Os interessados em fazer a oficina devem entrar em contato pelo whatsapp (17) 98137-1361 ou pelo Instagram @florisbela_atelie_ceramica. Idade mínima 15 anos.