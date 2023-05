Odair reconhece má atuação do Santos contra o Bragantino: “Não conseguimos trocar passes” 

Treinador do Peixe diz que time precisa recuperar a intensidade para Copa do Brasil.

O técnico Odair Hellmann reconheceu a má atuação do Santos na derrota para o Bragantino por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na visão do treinador do Peixe, o maior problema da equipe foi a parte técnica. Para ele, o time não conseguiu apresentar o mesmo padrão de outras partidas recentes, o que acabou pesando no desempenho.

“Tecnicamente, não conseguimos jogar. Isso, após os 20 minutos, não conseguimos trocar passes, ficar com a bola na frente, ter posse nem no meio e nem no ataque. A bola ia e voltava, não dava tempo nem de encaixar uma transição, isso foi entrando no jogo do Bragantino, um jogo de posse com os meias infiltrando. Quando recuperávamos a bola, tecnicamente não conseguíamos produzir. Fomos bem abaixo em termos de intensidade e técnica. Caiu o padrão, oscilamos, não fomos bem e temos que retomar o nosso padrão, aquilo que vínhamos fazendo.”

Odair também disse que irá aguardar por um possível retorno de Mendoza e reavaliar os jogadores antes de pensar em alguma mudança para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (31), às 19h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

“O que a gente tem que voltar a ter a partir de quarta é retomar a intensidade, a parte técnica, o nosso jogo. Não dá para se sustentar apenas com contra-ataque, precisamos ter o controle da bola, trocar mais passes para que a gente consiga fazer a transição. A equipe precisa sair de trás e ocupar o campo de ataque. Era o que estávamos fazendo, esse era o nosso padrão, estávamos fazendo isso. Hoje, como fomos muito abaixo na intensidade e no controle da bola, ajudou muito o Bragantino. Eles nos dificultaram. Os gols foram de lateral e um rebote de escanteio, são detalhes que temos que retomar, não estávamos tomando gols assim. Todas as equipes oscilam, é normal, e eu espero que tenha sido hoje essa nossa oscilação.”

