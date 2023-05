Odair faz duas mudanças no Santos para enfrentar o Cruzeiro 

Joaquim e Camacho serão os substitutos do zagueiro Eduardo Bauermann e do volante Dodi, que estão suspensos para jogo deste sábado.

O Santos finalizou, nesta sexta-feira, a preparação para o confronto contra o Cruzeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 16h, no Estádio Independência.

O elenco trabalhou durante o período da manhã, no CT Rei Pelé. O técnico Odair Hellmann comandou um treino tático para definir a equipe que irá a campo contra a Raposa. O grupo também trabalhou a bola parada.

Para esta partida, o treinador não poderá contar com o zagueiro Eduardo Bauermann e com o volante Dodi, que estão suspensos. Com isso, Odair deve promover as entradas de Joaquim e Camacho. No ataque, Marcos Leonardo, recuperado da febre e das dores no corpo, volta ao time. Já Daniel Ruiz briga com Lucas Braga por uma vaga.

O lateral-direito João Lucas, recuperado de um edema muscular na coxa direita, trabalhou normalmente com o elenco e foi relacionado para a partida. No entanto, ele inicia a partida no banco de reservas e Nathan segue no time.

Um provável Santos é formado por: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Lucas Lima; Lucas Braga (Daniel Ruiz), Mendoza e Marcos Leonardo.

O meia Lucas Barbosa, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, está em fase final de transição. O jogador participou de uma parte do treino desta sexta-feira com o elenco, mas ainda não foi relacionado pelo técnico Odair Hellmann. A expectativa é que possa retornar no duelo contra o Bahia, na quarta-feira, pelo Brasileirão.

Odair Hellmann tem dois desfalques de última hora. O meia Sandry apresentou um quadro infeccioso e precisou ser cortado da viagem para Belo Horizonte. Já o zagueiro Maicon teve um entorse de tornozelo esquerdo e também não viajou com a delegação.

O meia Luan Dias iniciou transição com a fisioterapia no gramado e sem contato com bola. Por fim, o atacante Soteldo, com uma lesão na posterior da coxa esquerda, segue em tratamento com a fisioterapia.

*Com informações do ge