Odair explica formação e justifica fase ruim do Santos: “Brigando contra os vários problemas” 

Técnico cita quantidade de jogos em pouco tempo e desfalques para explicar momento difícil do Peixe no Campeonato Paulista: “Jogamos nove jogos em 32 dias”

O Santos empatou por 1 a 1 com o Santo André nesta quinta-feira, no Bruno José Daniel, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com alguns desfalques, o técnico Odair Hellmann decidiu mudar o esquema tático do Peixe para a partida, mas não teve o resultado esperado.

Em entrevista coletiva depois do jogo, Odair Hellmann explicou as alterações no time titular e analisou o que não deu certo.

“Eu não tinha o projeto de jogar com três zagueiros, mas a circunstância nos ajudou por conta da bola parada. Pensei em ter os alas, abrir o jogo. O jogo por dentro se torna um jogo lento e tem também a dificuldade do campo. O Santo André trabalha muito em primeira e em segunda bola. O passe por dentro saiu, mas saiu pouco e ficamos sem amplitude. Por isso, eu troquei. A minha substituição foi para mudar o sistema, o Felipe não teria condições de jogar o tempo inteiro e eu tinha que manter a bola parada. Precisamos construir esse time em meio à competição, é difícil”, disse Odair.

Depois de nove jogos, o Santos tem só duas vitórias, quatro empates e três derrotas no Campeonato Paulista. Odair Hellmann acredita que o momento é difícil por causa dos diversos desfalques e a dificuldade para repetir a equipe de uma partida para a outra.

“Fico até com dificuldade porque minha ideia de jogo e time não se repetiu. Jogamos nove jogos em 32 dias, perdendo quatro ou cinco jogadores da espinha dorsal da nossa ideia. Aos poucos, estamos tentando construir. Você perde a espinha dorsal, chegam jogadores no espaço final, cada um com sua individualidade física e técnica. É um time que está tentando se construir em um campeonato muito difícil.”

“Para pensar a médio e longo prazo temos que ter todos no mesmo ritmo. Estamos tentando construiu e encaixar, mas está muito difícil. Estamos trabalhando em cima do que dá para fazer. Entramos com o Felipe Jonatan que perdeu a pré-temporada, Lucas Lima não jogava havia três meses. Você tem dois jogadores expulsos, fora os lesionados, todas as dificuldades trazem a oscilação. Estamos brigando contra os vários problemas que temos, contra as várias dificuldades. Dificulta até para os jogadores.”

O que agradou ao técnico nesta quinta-feira foi a atuação de Lucas Lima. O meia reestreou pelo Santos como titular, criou chances de gol e foi substituído por não estar 100% fisicamente.

“Está desde o fim do Brasileirão sem treinar, não fez pré-temporada, se superou na parte física. Não foi um jogo de velocidade, foi um jogo de bola longa, mas ele mostrou vontade de fazer o que fez em campo. Olha que engraçado: hoje fui chamado de burro por ter tirado ele, há duas semanas fui chamado de burro por ter trazido ele. São coisas do futebol. Ele entrou bem. O campo é o senhor da razão. Falei para ele mostrar a vontade que está em jogar pelo Santos. Hoje ele deu o primeiro passo, vai evoluir fisicamente. É respeitado no grupo, está com fome e vai conseguir recuperar.”

Próximo compromisso

No domingo, às 16h, o Santos recebe a Portuguesa na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Paulistão.