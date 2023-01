Odair diz que vai ter muito trabalho no Santos, pede calma e descarta muitas mudanças 

Treinador vê Peixe em busca de evolução, mas não pretende empilhar mudanças na escalação.

O técnico Odair Hellmann acredita que o Santos ainda tem muito a evoluir depois de duas rodadas do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (18.jan), o Peixe perdeu por 2 a 0 para o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, e agora soma uma vitória e uma derrota no torneio.

Odair Hellmann disse, em entrevista coletiva, que terá muito trabalho pela frente no Santos. O técnico espera mais equilíbrio nas próximas rodadas, independentemente da formação que será utilizada.

“Vamos ter muito trabalho e sabíamos disso quando viemos. Todos que estão aqui sabem disso. Precisamos trabalhar muito para estabilizar, equilibrar, independentemente do sistema para equilibrar ofensiva e defensivamente a equipe. Aí vamos entrosar melhor, teu jogo vai para o campo com mais facilidade, mais leveza”, disse Odair Hellmann.

“Os jogadores sabem disso. Estão se dedicando, se empenhando. Não faltou luta. Temos de evoluir na parte tática, técnica. São aspectos importantes para que se tenha uma sequência de resultados. Quanto mais oscila, menos confiança tem. Temos de ter calma. Nem pela vitória achar que está tudo certo, porque tem muita coisa a se fazer, a buscar durante o processo. O que temos de ter são lições importantes.”

Odair Hellmann foi questionado sobre a mudança no meio de campo. Contra o Mirassol, o Santos tinha jogado com quatro atacantes, mas não teve Ângelo como titular diante do Guarani. No Brinco de Ouro da Princesa, o meio teve Sandry, Dodi e Vinicius Zanocelo.

“O que pensamos de jogador a mais no meio era não só jogar na transição, no contra-ataque. Você precisa ter equilíbrio no principal setor, que é o meio. Tentamos fazer esse homem de posse, até pela chuva que caiu. A estratégia tinha tudo para dar certo. Mas saímos muito rápido atrás no placar”, explicou.

Independentemente do futebol apresentado contra o Guarani, Odair Hellmann descarta mudanças drásticas na formação do Santos: “O que eu não posso fazer aqui é que a cada partida dois, três, quatro ou cinco não prestem. Que não podem jogar mais ou que a solução é sempre quem está fora. Essas coisas não acontecem no meu trabalho. Eu busco sempre soluções, visualizo, estudo, vejo o que a equipe está produzindo, busco alternativas táticas, técnicas. Eu sou um treinador que dou confiança aos jogadores e o tempo necessário para que possam evoluir, buscar melhor performance não só individual, mas também coletiva. Isso vai potencializar as individualidades.”

Próximo compromisso

Com três pontos ganhos e um gol negativo de saldo, o Santos ocupa a terceira colocação no Grupo A do Campeonato Paulista. Neste domingo, às 18h30, o Peixe mede forças com o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, no ABC Paulista.