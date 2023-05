Odair critica postura da arbitragem e elogia atuação do Santos contra o Newell’s: “Ótima partida” 

Treinador do Peixe diz que time irá brigar até o fim pela liderança do Grupo E da Sul-Americana.

O técnico Odair Hellmann disparou críticas contra a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera após a derrota do Santos para o Newell’s Old Boys por 1 a 0, nesta terça-feira, na Argentina, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Durante a entrevista coletiva após o jogo, o comandante do Peixe reclamou do pouco tempo de acréscimo no segundo tempo e observou uma diferença de tratamento do árbitro em relação a ele e Gabriel Heinze, técnico do Newell’s Old Boys. Odair acabou recebendo um cartão amarelo após reclamação.

“O Heinze passou o tempo todo falando, reclamando, e no momento em que ele (árbitro) deu quatro minutos de acréscimo com VAR, com substituições, com jogo travado, eu viro para o quarto árbitro e falo: “Só quatro minutos?”. Eles fazem isso para fazer um gesto para o público porque o treinador está lá na beira do campo. Eu sou um cara que procuro ser o mais educado possível, mas tem momentos em que precisamos pontuar. Somos pontuados todos os dias, os profissionais que estão aqui, e a arbitragem também precisa ser pontuada.”

“Não achei justo quatro minutos de acréscimo. Com todo o respeito, ele pode me explicar o que ele quiser, mas não foi justo. Não passou pela derrota e, no final, em uma falta que gera perigo ele termina o jogo. Fui falar isso para ele, e ele aproveita o ambiente, a situação e dá um cartão. Faz um show e cria uma situação para todo mundo, você vai lá e acaba tomando o cartão. Deixa a arbitragem para lá.”

Odair ainda elogiou a atuação santista mesmo com a derrota. Para o treinador, a equipe santista demonstrou estar mais forte, mas afirmou que é preciso aliar a melhora em campo com o resultado.

“O sentimento é ruim pela derrota, só. O que eu tenho que falar aqui hoje, para todo mundo, para os torcedores do Santos, para todos que estão ouvindo, é que o Santos fez uma ótima partida. Tivemos organização, competição, criamos cinco chances claras de gol depois de três dias sem treinar, com viagem e depois de um jogo igual fizemos contra o América. Isso significa que estamos melhores, mais fortes, mas precisamos juntar performance e desempenho com resultado. No jogo contra o Grêmio, também fizemos um ótimo jogo e não conseguimos o resultado, isso nos deixa tristes.”

O Santos volta a campo no sábado, quando enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O próximo compromisso pela Copa Sul-Americana será no dia 24, contra o Audax Italiano, no Chile.

*Com informações do ge