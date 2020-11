Com 100% das urnas apuradas, o município de Parisi elegeu Oclair Barão Bento como o novo prefeito de Parisi. Com 1.110 votos Oclair conduzirá a sua cidade pelos próximos quatro anos.

A atual prefeita Rosinei do Ivo ficou em segundo lugar com 1.079 votos, ou seja, 31 votos a menos do que o prefeito eleito.