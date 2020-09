Obras em unidades escolares de Simonsen seguem em andamento

No total, estão sendo investidos mais de R$ 780 mil para melhoria nas condições das escolas do Distrito.

As obras do Centro Municipal de Educação “Profº Orozimbo Furtado Filho” e do Centro Municipal de Educação Infantil “Profª Benedita Alves de Oliveira” seguem em andamento, em Simonsen.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a reforma do CEM “Profº Orozimbo” está com 35% dos serviços executados. Entre as ações executadas estão o piso de granilite, alvenaria e algumas demolições. Neste momento, estão sendo finalizados os serviços de estrutura metálica de cobertura e drenagem.

A obra, com investimento de R$ 450.964,53, conta com a reforma da cozinha, do piso do pátio, de três salas de aulas e do banheiro, ampliação de despensa e almoxarifado, reconstrução da cobertura e reformas e adequações no sistema de drenagem.

Cemei

Já no Cemei “Profª Benedita Alves de Oliveira”, a obra possui 8% de execução, com realização dos serviços preliminares, de demolição, retirada de entulho e fundação da ampliação que será feita no local.

Com investimento de R$ 333.650,98, o local receberá ampliação de duas salas de aula, adequação de salas de banho, cozinha e copa de funcionários, além de solários e reforma de sanitários de acordo com as normas de acessibilidade e da Vigilância Sanitária.

Vale ressaltar que do valor orçado, houve redução de 17,56% durante a licitação, resultando em economia para os cofres públicos.