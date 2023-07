Obras do Espaço Saúde do Programa Qualivida avançam no Pacaembu 

Investimento na obra é de R$ 1.080.979.14; sendo R$ 835 mil de convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo.

Votuporanga, em breve, contará com uma nova unidade para atendimento ao público, o Espaço Saúde, que integra o Programa Qualivida, no Loteamento Parque Vida Nova III (Pacaembu). O investimento na obra é de R$ 1.080.979.14, sendo R$ 835 mil de convênio com a Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, conquistados por intermédio do deputado Carlão Pignatari e solicitado pelo prefeito Jorge Seba e vereadores Daniel David, Nilton Santiago e Valdecir Lio.

A obra possui uma área de construção de 251,93m², com terreno cedido pela Prefeitura, e, está com cerca de 30% trabalho executado. Atualmente, os serviços estão nas fases de reboco de parede, rede de esgoto e drenagem e início da cobertura do salão. Com a inauguração deste novo espaço os moradores terão mais comodidade no atendimento em saúde.

O prefeito visitou a obra nesta quarta-feira (19.jul), acompanhado dos secretários Salvador Castrequini (Obras e Serviços Urbanos) e Ivonete Félix (Saúde). “Essa é mais uma importante conquista para essa região da cidade. A Unidade beneficiará cerca de 2,2 mil famílias, que atualmente são atendidas na Unidade de Saúde do bairro Carobeiras”, comentou Jorge Seba.

O prédio contará com recepção, consultórios médicos, salas de espera, de vacina, de curativo, de procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviços e está sendo construído na Rua Dimas Liévana de Camargo, nº 1170 – Parque Vida Nova III (Pacaembu).