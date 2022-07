Obra para tratamento de esgotos na Vila Carvalho está na fase final 

A próxima etapa é a instalação de máquinas e equipamentos pela empresa contratada pela Saev Ambiental.

Na Vila Carvalho, em Votuporanga/SP, a obra de construção da ECTE (Estação Compacta de Tratamento de Esgotos) está 70% concluída. A empresa contratada pela Saev Ambiental deve finalizar o serviço para garantir coleta e tratamento de 100% do esgoto até setembro deste ano.

De acordo com o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, a ECTE terá capacidade de tratar 100m³ de esgoto por dia, o que equivale ao atendimento de mais de 400 habitantes. Atualmente, segundo dados da Secretaria de Planejamento de Votuporanga, a Vila Carvalho conta com 200 moradores.

“Projetamos essa obra para atendermos o dobro da capacidade de moradores do bairro porque levamos em consideração o crescimento populacional da região que deve ser impulsionado após a conclusão desta obra com a coleta e tratamento 100% do esgoto”, disse o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

Nesta fase da construção, considerada como etapa de obra civil, a empresa contratada realiza a parte de alvenaria em geral como edificação, muros e estruturas de apoio para a ECTE. Serão investidos cerca de R$ 495 mil com recursos próprios da Autarquia.

O engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, explica que a ECTE Vila Carvalho é uma modalidade de estação compacta, que conta com um método tecnológico, avançado e sustentável. “O tratamento de esgoto na Vila Carvalho vai ocorrer dentro de tanques, assim conseguimos utilizar uma área de trabalho menor, diferente do sistema da ETE convencional que temos em operação para o tratamento de esgoto de Votuporanga, que opera pelo sistema australiano, através de lagoas de tratamento”, disse Ferreira.

Após concluída a etapa de obra civil, o engenheiro da Saev Ambiental explica que outra empresa, também contratada pela Autarquia, ficará responsável pela instalação de máquinas e equipamentos como, por exemplo, gradeamento e medidor de vazão do tratamento preliminar, bombas, reatores, decantador, sopradores, entre outros. Vale ressaltar que a Estação Compacta também contará com Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), cujo investimento foi de aproximadamente R$ 279 mil, entre equipamentos e projetos.

A ECTE Vila Carvalho fica localizada em uma área de 1,2 mil m², doada por Lilian Louise Motta, em setembro de 2018, às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari” – VTG 060, no bairro rural de Votuporanga.