Obra de recapeamento chega às ruas Alagoas e Goiás

Na próxima semana, a obra também deve chegar a trechos das ruas Tietê, Ceará, Pernambuco e das Américas.

Em continuação com a obra do programa Asfalto Novo, a Rua Alagoas foi o centro das atenções nesta semana. A obra da Prefeitura de Votuporanga está renovando a malha viária no trecho entre a Rua Pernambuco até o final da via, no cruzamento com a Rua Tiradentes. Na próxima semana, a obra de recapeamento deve beneficiar trechos das ruas Tietê, Ceará, Pernambuco e das Américas.

É importante destacar que estas obras fazem parte do maior programa de recuperação de ruas de Votuporanga, o Asfalto Novo, que conta recursos da Prefeitura e também dos Governos Estadual e Federal, com apoio fundamental do deputado Carlão Pignatari, que intermediou a maior parte do recurso, juntamente com outros parlamentares.

Rua Goiás

Ali nas proximidades da Rua Alagoas, outra importante rua que dá acesso à região central da cidade será recapeada neste sábado (20) e domingo (21): a Rua Goiás. Toda a sua extensão, desde o início, na confluência com a Av. Francisco Vilar Horta, até o final, no cruzamento com a Rua Amazonas, receberá nova malha viária neste final de semana. Para realizar esta etapa de recapeamento na Rua Goiás, a Prefeitura contou com R$ 287 mil de recursos intermediados pelo deputado federal, Fausto Pinato.

“Este é o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Votuporanga. Esperamos chegar a mil quarteirões contemplados até o final de 2024”, afirmou o prefeito Jorge Seba (PSDB).