Obra antienchente possui 90% de execução e segue para trecho final

De acordo com a Secretaria de Obras, concluídos os serviços, o local possuirá o dobro da capacidade de vazão da água de chuva.

A obra antienchente da Avenida José Silva Melo que segue até a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos possui 90% de execução dos trabalhos previstos. Nesta semana, o prefeito João Dado e as equipes da Secretaria de Obras e da Saev Ambiental visitaram o local para acompanhar o andamento das atividades.

De acordo com a Secretaria de Obras, concluídos os serviços, o local possuirá o dobro da capacidade de vazão da água de chuva. Neste momento, está sendo realizada a construção da captação a montante das águas pluviais. Após este serviço, será realizada a religação da rede de água e esgoto e a pavimentação.

Desta forma, a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos segue interditada entre as Ruas Laureano e Ranieri Mazzili. Para auxiliar o fluxo de veículos, a Rua Augusto Sasso tem sentido duplo entre essas duas vias.

“Essa obra é requerida há mais de 40 anos e são mais de 8 mil pessoas que residem nessa região. Estamos participando de uma fase conclusiva da obra. Todo o trecho das Ruas Venezuela, Pará e cerca de um quilômetro da Avenida José Silva Melo já tiveram as galerias de águas pluviais concluídas. Essa obra é muito importante para Votuporanga”, afirmou o prefeito João Dado.

Obra antienchente

A melhoria teve início em março deste ano no cruzamento da Avenida José Silva Melo com a Rua Mário Grejanin, seguindo pela via pista Sul. Ao total, a obra terá 1.164 metros (1,1 km) de extensão com aduelas e tubos circulares de concreto armado e 30 caixas de captação e interligação. Para execução da obra, a Prefeitura de Votuporanga adquiriu financiamento aprovado pela Câmara Municipal de Votuporanga. São mais de R$ 5 milhões de investimento, sendo R$ 2.536.906,28 de obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais e R$ 2.778.140,00 para fornecimento de aduelas de concreto para obra.