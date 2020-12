Obra antienchente é concluída e será entregue neste sábado

Ato inaugural será às 9 horas, no cruzamento das Ruas Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e Venezuela.

Após mais de 40 anos, os moradores da região do bairro Vila América não terão mais problemas com enchentes em períodos de chuva. A obra de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais na Avenida José Silva Melo e Ruas Pará, Venezuela e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos foi concluída nesta semana e será entregue pelo Prefeito João Dado neste sábado (12/12), às 9h, no cruzamento das Ruas Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e Venezuela. O ato atenderá às determinações dos órgãos de Saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras.

A melhoria teve início em março deste ano no cruzamento da Avenida José Silva Melo com a Rua Mário Grejanin, seguindo pela via pista Sul. Ao total, a obra contou com cerca de 1,2 km de extensão com caixas em concreto armado para interligação da rede de aduelas, caixas em alvenaria para interligação de tubos de concreto armado e bocas coletoras de águas pluviais.

Para execução da obra, a Prefeitura de Votuporanga adquiriu financiamento por meio de chamamento público voltado para instituições financeiras e conquistou juros muito abaixo do valor de mercado. Foram mais de R$ 5 milhões de investimento, sendo R$ 2.536.906,28 de obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais e R$ 2.778.140,00 para fornecimento de aduelas de concreto para obra. “De maneira inusitada, fizemos esse chamamento público para buscar recursos junto a instituições financeiras. O processo contou com participação de diversas instituições que apresentaram suas propostas e o resultado foi excelente. Enquanto no passado, captamos recursos com taxa de 1,25% ao mês, conseguimos, com o chamamento, captar a 0,65% ao mês, metade da taxa de juros. O Município, graças a sua expertise em Governança Municipal, conseguiu essa confiança do mercado financeiro”, disse o Prefeito João Dado.

Mudança no trânsito

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança realizou mudanças no sentido de ruas da região atendendo a reivindicações de moradores e comerciantes, além de melhorar o fluxo no trânsito.

A rua Colômbia passou a ser sentido único (Ruas Padre Izidoro Cordeiro Paranhos-Pará). Já a Rua Venezuela voltou a ter sentido duplo, entre as Ruas Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e Pará. A mudança na Rua Venezuela ainda favorecerá o fluxo das ambulâncias do Transporte Saúde para atender as regiões Norte, Sul e Oeste.