OBA Festival terá virada de lote no dia 25 de janeiro

Evento contará com atrações como Ivete Sangalo, Thiaguinho, Gusttavo Lima, Alok, Banda Eva, Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio, entre outros.

Os convites para o OBA Festival terão valores reajustados a partir do dia 25 de janeiro. O lote atual, sem o reajuste, será vendido até o dia 24.

Para aproveitar o festival de música, considerado o maior Carnaval indoor do estado de São Paulo, os foliões podem optar pelos convites para Pista, Camarote ou Camarote Premium Café de la Music. Todos são open bar e contam com diferenciais exclusivos.

O OBA Festival será realizado de 18 a 21 de fevereiro de 2023, no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto/SP. O line-up contará com shows de Ivete Sangalo, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Alok, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Banda Eva, Tomate, Dennis DJ, Gustavo Mioto, banda Menos é Mais, Batom na Cueca e A Zorra.

Durante os quatro dias de festa, o OBA Festival deve atrair mais de 100 mil pessoas e o Recinto de Exposições será transformado no conhecido “Mundo OBA”, área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações (todas open bar) recheadas de atrações.

Um dos motivos do OBA atrair foliões de todo o Brasil e até do exterior é seu formato único, resultado da mistura da essência festiva dos blocos, da grandeza e do impacto dos Carnavais do Rio e de Salvador e da estrutura dos grandes festivais de música, como o Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza, entre outros, além da garantia de segurança, excelência dos serviços e line-up com os maiores nomes da música.

Para saber mais informações sobre o OBA Festival (incluindo valores), basta acessar o site www.obafestival.com.br. Os convites podem ser parcelados em até seis vezes sem taxa de conveniência.