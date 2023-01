OBA Festival promove campanha de incentivo à doação de sangue em parceria com o Hemocentro de Rio Preto

Doadores poderão ganhar desde ingressos até oportunidade de assistir ao show da Banda Eva em cima do trio elétrico.

O OBA Festival, em parceria com o Hemocentro de Rio Preto, organizou uma campanha para incentivar a doação de sangue pelos foliões, intitulada “Trio da Vida OBA Festival”.

Para participar, basta ir até o Hemocentro (na Av. Jamil Feres Kfouri, 80), em qualquer dia da semana, das 7h às 13h, e fazer a doação. A campanha começa no dia primeiro e vai até 15 de fevereiro.

Todos os voluntários que doarem vão concorrer a dois sorteios especiais. O primeiro é destinado aos foliões que já possuem ingressos para o OBA Festival (independentemente do setor). Ao doarem, eles estarão concorrendo ao direito de assistir ao show da Banda Eva, junto com um acompanhante, em cima do trio elétrico. Ao todo, dez pessoas serão sorteadas.

O segundo sorteio contemplará quem ainda não garantiu lugar no OBA Festival e quer curtir um dos maiores Carnavais do País. Serão cinco nomes sorteados. Cada um vai ganhar o convite permanente para se divertir na pista do Mundo OBA! Vale lembrar que esses ganhadores também irão subir no trio.

Os sorteios serão realizados no dia 16 de fevereiro, às 15h. Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (17) 3201-5151 ou (17) 99623-9985.

Além do Hemocentro de Rio Preto, as doações também poderão ser feitas no Hemonúcleo de Catanduva, na Rua 13 de Maio, 974. Informações pelo (17) 3522-7722.

“Sabemos o quanto o Hemocentro é importante para a população de Rio Preto e região. Por isso, decidimos realizar essa ação que, além de solidária, é uma prova de cidadania”, explica um dos organizadores do festival, Edilberto Fiorentino, o Caskinha. “Somos muito gratos pela receptividade de todos com o OBA. Nada mais justo do que agradecer de toda forma possível. Portanto, se você vai curtir o Carnaval com a gente, aproveite e faça uma boa ação. Quem doa sangue, doa vida”, completa.

“A doação voluntária de sangue é o que permite o abastecimento das 40 instituições atendidas pelo Hemocentro de Rio Preto. A falta de hemocomponentes impossibilita o atendimento de pacientes vítimas de traumas nas emergências, realização de algumas cirurgias, transplantes e outros procedimentos. Em meses com feriados prolongados, como fevereiro, os estoques ficam críticos devido à queda no número de doadores. Iniciativas como essa em parceria com o OBA Festival são fundamentais para a manutenção dos estoques nesta época do ano, além de conscientizar a população sobre a importância deste ato de solidariedade”, afirma a responsável pelo setor de Captação de Doadores do Hemocentro, Regiane Gouveia.

Além da campanha “Trio da Vida”, a organização do OBA vai reverter todo o valor arrecadado com o estacionamento do festival para o Hospital de Base de Rio Preto. O evento será realizado de 18 a 21 de fevereiro, no Recinto de Exposições de Rio Preto, devendo atrair 100 mil foliões. Serão quatro dias de festa com algumas das mais concorridas atrações musicais do momento, como Ivete Sangalo, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Alok, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Banda Eva, Tomate, Dennis DJ, Gustavo Mioto, banda Menos é Mais, Batom na Cueca e A Zorra. Mais informações www.obafestival.com.br.

Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e, no dia da doação, estar bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e apresentar documento oficial com foto. Para fazer doação, o doador também pode agendar o horário por telefone ou optar por ir até o Hemocentro durante a semana. Dessa forma o processo será mais rápido e com menos filas.