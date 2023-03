OBA Festival inicia as vendas de convites para 2024 na quarta-feira, 15 de março

Chamada de “vendas no escuro”, essa modalidade de convites é comercializada sem o anúncio de nenhuma atração.

Após o sucesso da 15ª edição, a primeira realizada em São José do Rio Preto e que reuniu milhares de pessoas em quatro dias de evento, o OBA Festival lança o primeiro lote promocional de convites para 2024.

O termo, “vendas no escuro”, utilizado para aguçar a curiosidade do público, significa que esses convites serão comercializados ainda sem o anúncio de nenhuma atração da festa, que será realizada no ano que vem novamente em São José do Rio Preto, de 10 a 13 de fevereiro.

Como o OBA Festival tem por tradição trazer os maiores nomes da música da atualidade, dos mais diversos estilos, e garantir a melhor experiência junto ao público com a excelência dos camarotes e pista, os foliões aproveitam para garantir seus passaportes mesmo sem saber quem serão as atrações.

“Já é tradição da festa fazer essa venda no escuro a pedido dos próprios foliões. Por ser um lote limitado, os convites costumam se esgotar muito rápido. Por isso, quem quiser aproveitar a oportunidade precisa correr, pois são poucas unidades”, afirma um dos organizadores do OBA Festival, Alessandro Possoni.

O evento oferece uma quantidade limitada de convites, todos exclusivos para maiores de 18 anos, com preços promocionais e que podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros. Neste lote, os convites para pista custam R$ 800; Camarote OBA R$ 1.300 e Camarote Premium Café De la Musique R$ 2.000.

Eles poderão ser adquiridos na loja do OBA Festival no Shopping Iguatemi, em Rio Preto, ou no site www.guicheweb.com.br/oba sem taxa de conveniência.