Oba Festival fará virada de lote dia 18 

Para quem ainda não adquiriu seu convite, a organização avisa que dia 18 de novembro é o último dia do atual lote de vendas.

Há quatro meses do carnaval 2022 (26 de fevereiro a 1º de março), a famosa festa votuporanguense já registra movimentação na procura por abadás. O Oba Festival chega em sua 15ª edição no próximo ano e prevê um evento histórico com mais de 15 atrações, entre elas Gusttavo Lima, que foi declarado embaixador do evento e figura entre os principais artistas do Brasil.

Para quem quer aproveitar a festa 100% open bar em todos os ambientes, é bom correr. Os ingressos podem ser adquiridos até o dia 18 de novembro pelo valor do lote atual. No dia 19 de novembro, está marcada a virada de lote com novos preços. São três opções de compra: pista (600,00), camarote (1.100,00) e camarote premium by Café de La Musique (1.650,00).

É possível efetuar o pagamento em até 5 vezes sem juros no cartão. O link para compra é o www.guicheweb.com.br/oba Além do ponto de venda em Votuporanga (Guichê Web na Av. Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Av. Antonio Frederico, 2184), existem pontos espalhados por várias cidades, entre elas: São José do Rio Preto (Clube Morena Rosa); Ribeirão Preto (Clube Morena Rosa); Graal São Carlos; Graal Rubi; Araçatuba (Zapith Esportes); Três Lagoas (Zapith Esportes); Presidente Prudente (4US Eventos); Bauru (Flipper Lanches); Franca (Apparel Male) e (DHG produções); Andradina (MF Store); Campo Grande (Clickbeer Via Park); Campo Grande (Clickbeer São Francisco); Cuiabá (Brothers); Goiânia (Divino Fogão); Rondonópolis (Brothers); Uberaba (Armazém do Boi); e Uberlândia (Atacadão do Vinho).

Open Bar

Na pista e camarote, o open bar do Oba traz cerveja, refrigerante, água, vodka, rum, caipirinha frozen e catuaba. No Café de La Musique, o open é de Whisky 12 anos, Vodka Premium, Energético TNT, Água de Coco, Rum, Gin Premium, Cerveja Premium, Refrigerante e Água. A pista traz duas horas por dia de churrasco; o camarote tem churrasco e também buffet finger food e no camarote premium é apresentado o buffet super exclusivo durante toda a festa. Acesse o site e conheça outras atrações referentes a cada espaço.

Programação

Quem acompanha o Oba Festival nas redes sociais é surpreendido dia a dia com anúncios de atrações. A festa foi uma das primeiras a adiantar a agenda para 2022 na expectativa da realização do evento, condicionada à organização dos órgãos competentes.

Já estão confirmados grandes nomes de sucesso, sendo: Wesley Safadão, Deniis DJ, Pedro Sampaio, DJ Guuga, Luísa Sonza, DJ GBR, Os Barões da Pisadinha, Israel e Rodolfo, Banda Eva, Harmonia do Samba, Gustavo Mioto, Batom na Cueca, A Zorra, CAT Dealers e Gusttavo Lima.

Realização

O Oba Festival é organizado por um grupo de empresários votuporanguenses e completa 15 edições em 2022, no período de 26 de fevereiro a 1º de março. Por conta da pandemia, o evento não foi realizado em 2021. Para 2022, com o avanço da vacinação e queda nos números de contágio, as expectativas são de que o carnaval seja autorizado nas mais diversas partes do Brasil.

Em qualquer tempo, a organização do Oba destaca que seguirá todas as orientações das autoridades sanitárias responsáveis, sempre colocando a vida e a saúde de todos como prioridade. Diversas campanhas foram realizadas pelo Oba, ao longo de 2021, estimulando os jovens a se vacinarem contra a Covid-19.

No ato da compra e no site oficial do evento, os foliões são orientados de que a realização do carnaval está condicionada à verificação, no correspondente período, das condições epidemiológicas relativas à pandemia da Covid-19, conforme entendimento das autoridades sanitárias competentes.

15ª edição do Oba Festival