Oba Festival: faltam 100 dias para o carnaval 2022

Maior Carnaval do interior paulista já confirmou 15 atrações; evento será de 26 de fevereiro a 1º de março.

Votuporanga volta a ser palco, em 2022, de um dos maiores carnavais do Brasil. A partir deste 18 de novembro, faltarão 100 dias para a edição histórica de 15 anos do Oba Festival marcada para 26 de fevereiro a 1° de março tendo como embaixador Gusttavo Lima, considerado um dos principais artistas do país na atualidade.

A festa é 100% open bar, com 48 horas de música, numa estrutura de 80 mil m² com megapalco, trio elétrico, food park, área de descanso, pista, camarote e o camarote premium by Café De La Musique.

A 15ª edição promete ser histórica e plural por conta da versatilidade do line-up. Além de Gusttavo Lima, o Oba Festival 2022 já confirmou Wesley Safadão, Deniis DJ, Pedro Sampaio, DJ Guuga, Luísa Sonza, DJ GBR, Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolfo, Banda Eva, Harmonia do Samba, Gustavo Mioto, Batom na Cueca, A Zorra e CAT Dealers.

A carta de bebidas e a gastronomia também serão destaques nesta 15ª edição do evento. Na Pista e no Camarote Oba, o 100% open bar oferece Cerveja, Refrigerante, Água, Vodka, Rum, Caipirinha Frozen e Catuaba. A Pista conta com duas horas de churrasco todos os dias e o Camarote Oba, além do churrasco, também oferece buffet no formato finger food.

O tradicional Camarote Premium by Café De La Musique traz open de Whisky 12 anos, Vodka Premium, Energético TNT, Água de Coco, Rum, Gin Premium, Cerveja Premium, Refrigerante e Água. Isso sem contar o buffet personalizado que oferece experiências gastronômicas de diversos países, além de set list próprio de DJs residentes.

O Mundo Oba conta com uma grande avenida onde todos os foliões se encontraram. Todos os espaços são integrados, com equipe especializada de seguranças, e quem comprar qualquer um dos camarotes terá acesso à pista, com espaços em frente ao palco principal, além da animação e da diversão contagiantes do trio elétrico.

Ingressos

É possível comprar os convites do Oba até este dia 18 de novembro pelos valores atuais R$ 600 (Pista), R$ 1.110,00 (Camarote Oba) e R$ 1.650,00 (Camarote Premium by Café de La Musique). O link para compra é o www.guicheweb.com.br/oba

Além do ponto de venda em Votuporanga (Guichê Web na Av. Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Av. Antonio Frederico, 2184), existem pontos espalhados por várias cidades, entre elas: São José do Rio Preto (Clube Morena Rosa); Ribeirão Preto (Clube Morena Rosa); Graal São Carlos; Graal Rubi; Araçatuba (Zapith Esportes); Três Lagoas (Zapith Esportes); Presidente Prudente (4US Eventos); Bauru (Flipper Lanches); Franca (Apparel Male) e (DHG produções); Andradina (MF Store); Campo Grande (Clickbeer Via Park); Campo Grande (Clickbeer São Francisco); Cuiabá (Brothers); Goiânia (Divino Fogão); Rondonópolis (Brothers); Uberaba (Armazém do Boi); e Uberlândia (Atacadão do Vinho).

Sobre a organização

O Oba Festival é organizado por um grupo de empresários votuporanguenses e completa 15 edições em 2022. Por conta da pandemia, o evento não foi realizado em 2021. Para 2022, com o avanço da vacinação e, principalmente, pela queda nos números de contágio, o festival será realizado seguindo todas as recomendações dos órgãos competentes de saúde.

Vale ressaltar que o Oba Festival reafirma seu compromisso ético de oferecer entretenimento de qualidade e segurança, por isso, ao longo deste ano, incentivou jovens e adultos a se vacinarem contra a Covid-19. No ato da compra e no site oficial do evento, os foliões são orientados de que a realização do Carnaval está condicionada à verificação, no correspondente período, das condições epidemiológicas relativas à pandemia da Covid-19, conforme entendimento das autoridades sanitárias competentes.

15ª edição do Oba Festival