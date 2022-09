OBA Festival confirma Thiaguinho em Rio Preto

O artista será uma das estrelas do festival, que já conta no line-up com shows de Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Banda Eva, Dennis DJ, Pedro Sampaio, A Zorra e grupo Menos é Mais. Ao todo, serão mais de 15 atrações.

Uma das atrações mais pedidas pelo público nas redes sociais, o cantor e compositor Thiaguinho acaba de ser confirmado para o OBA Festival 2023, que será realizado de 18 a 21 de fevereiro, em São José do Rio Preto/SP. O artista será uma das estrelas do festival, que já conta no line-up com shows de Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Banda Eva, Dennis DJ, Pedro Sampaio, A Zorra e grupo Menos é Mais. Ao todo, serão mais de 15 atrações. Todas deverão ser anunciadas até o fim deste mês.

Thiaguinho é hoje um dos mais queridos e talentosos cantores da nova geração. Fruto do reality show “Fama”, em 2002, traçou carreira meteórica. À frente do grupo Exaltasamba, foram dez álbuns. Como artista solo, lançou mais 11, que alcançaram milhares de cópias vendidas e renderam diversos discos de Ouro e Platina, além de uma série de prêmios conquistados, inclusive uma indicação ao Grammy Latino, com “Ousadia & Alegria”.

O artista certamente entregará um dos shows mais aguardados do OBA, animando o público com sucessos como “Ousadia e Alegria”, “Sou o cara pra você”, “Tá vendo aquela lua”, “Caraca Muleke!”, “Ainda bem”, e outras. Uma apresentação vibrante que não vai deixar ninguém parado!

O OBA Festival será realizado no Recinto de Exposições de Rio Preto, que durante os quatro dias de festa será transformado no já conhecido e cobiçado “Mundo OBA”, uma área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações (todas open bar) recheadas de atrações, totalizando 48 horas de diversão.

Um dos motivos do OBA atrair foliões de todo o Brasil e até do exterior é seu formato único, resultado da mistura que traz a essência festiva dos blocos, a grandeza e o impacto dos Carnavais do Rio e Salvador e a estrutura de grandes festivais de música, como o Tomorrowland, o Rock in Rio e o Lollapalooza, entre outros.