OBA Festival arrecada 24 toneladas de material reciclado

Ação em parceria com a Cooperlagos integra várias iniciativas ambientais e sociais realizadas com instituições de Rio Preto e região durante o evento.

Além do sucesso e da aprovação do público, a 15ª edição do OBA Festival também foi marcada pelo compromisso socioambiental e pela solidariedade. Mais de 24 toneladas de material reciclado, entre latas de alumínio, pet, plástico, papelão, entre outros, foram arrecadados durante a realização do evento, em São José do Rio Preto/SP.

Todo o material foi doado para a Cooperlagos – a Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Beneficiamento e Transformação de Materiais Recicláveis de Rio Preto, em uma das diversas ações sociais realizadas pelo evento em parceria com instituições de Rio Preto e da região, que vão impactar positiva a vida de milhares de pessoas.

Lar de Jaci

Uma das ações sociais foi a doação de 400 kg de frango para a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, em Jaci/SP. O alimento foi doado em formato de espetinhos para ser utilizado nas refeições que são servidas no local às pessoas assistidas pela instituição.

Doação de sangue

O OBA Festival também promoveu a campanha “Trio da Vida”, que incentivou a doação de sangue para o Hemocentro de Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva. Em contrapartida, os doadores concorreram a ingressos e ao direito de assistir a um show do evento em cima do trio elétrico. Cerca de 100 pessoas doaram sangue por conta do OBA, contribuindo para reforçar o estoque de sangue dessas duas instituições.

Hospital de Base

Além dessas ações, o OBA ainda irá doar todo o valor arrecadado com o estacionamento oficial da festa para o Hospital de Base de Rio Preto. O total arrecadado foi de R$ 120 mil. O HB é um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do estado de São Paulo. Referência no atendimento a mais de 2 milhões de habitantes das 102 cidades pertencentes à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto.

Vítimas da chuva

Para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo durante o Carnaval, o OBA Festival destinou 4,5 mil garrafas de água, que foram entregues ao Tiro de Guerra de Votuporanga. A doação, juntamente com outras arrecadações na cidade, vai ajudar as famílias que ficaram desabrigadas.

“A solidariedade sempre fez parte de nossa empresa e, em 2023, não poderia ser diferente no nosso 1° evento em São José do Rio Preto, cidade que nos recebeu de braços abertos. Por isso, nada mais justo e humano do que retribuir da melhor forma, ajudando instituições e pessoas. São ações simples mas que, com certeza, vão gerar benefícios para muitas pessoas”, diz um dos organizadores do OBA Festival, Alexandre Maranhão.

Realizado no recinto de exposições de São José do Rio Preto entre os dias 18 e 21 de fevereiro, o OBA Festival recebeu 100 mil pessoas durante quatro noites e contou com shows de nomes como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano, entre outros.