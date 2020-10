Oba Festival anuncia vendas de convites, no carnê sem consulta de crédito

DJ Pedro Sampaio (Funk)

Os diretores do Oba afirmaram que o Carnaval só acontecerá com autorização das autoridades sanitárias e de saúde, mas se até fevereiro de 2021 já existir uma vacina para a Covid-19, ou os espaços arejados estejam liberados para eventos, a festa estará pronta, ao contrário, será marcada para outra data.

O Oba Festival, um dos maiores carnavais do Brasil, abre nesta quinta-feira as vendas de convites para o evento de 2021. Em uma coletiva virtual ocorrida na tarde desta quarta-feira os organizadores disseram que para este ano já assinaram contrato os Barões da Pisadinha e com os Djs Dennis e Pedro Sampaio. Estavam presentes na coletiva, os diretores do Oba, Edilberto Fiorentino (Caskinha) e Alessandro Possoni.

Eles fizeram questão de afirmar que o Oba Festival só ocorrerá com autorização das autoridades sanitárias e de saúde. “A festa está marcada para fevereiro, mas se até lá houver alguma mudança ela poderá ser adiada”, garantiram.

Para este ano houve uma redução nos valores dos convites: para a pista R$560,00; camarote R$1.060,00 e o Café de La Musique sai por R$1.610. Esses preços podem ser parcelados em até cinco vezes no cartão sem juros e ainda agora com a novidade: convites no boleto e no carnê, sem consultas aos órgãos de proteção ao crédito.