OBA Festival anuncia venda de convites diários para 2024

A partir do dia 29 de janeiro, o público poderá adquirir convites diários para curtir o OBA Festival, que será realizado de 10 a 13 de fevereiro, em São José do Rio Preto-SP. A venda será por meio do site www.guicheweb.com.br/oba, com parcelamento em até três vezes no cartão de crédito sem taxa de conveniência.

Os valores diários serão: R$400 para a Pista; R$750 Camarote OBA; e R$1.200 para o Camarote Premium Café de La Musique. Todos os espaços são open bar e os camarotes também open food. Cada um com seus diferenciais e atrações especiais.

O público também pode optar pelos quatro dias de festa, mas os valores atuais dos pacotes terão virada de lote. Até o dia 26 de janeiro eles custam: R$900 para a Pista (meia entrada: R$750); R$1.500 Camarote OBA; e R$2.400 para o Camarote Premium Café de La Musique. A partir do dia 27 os valores serão reajustados.

Este ano, o OBA contará com shows de Léo Santana, Luísa Sonza, Gusttavo Lima, ALOK, Banda EVA, Monobloco, Jammil, Tomate, Dennis DJ, Batom na Cueca, MC Hariel e MC Ryan e Homem de Lata, entre outros. Novas atrações serão anunciadas ainda este mês. Além dos shows, o OBA contará ainda com experiências como Roda Gigante de 22m de altura, Tirolesa com 190 m de extensão, Balão OBA, Tenda Universitária e uma Praia de 3.000 m².