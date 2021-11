Oba Festival anuncia Ivete Sangalo como rainha da edição 2022

Carnaval de Votuporanga, considerado um dos maiores do Brasil, será realizado do dia 26 de fevereiro a 1º de março.

Lá vem ela! O famoso carnaval votuporanguense acaba de anunciar uma das maiores atrações artísticas do Brasil. O Oba Festival confirma Ivete Sangalo como a rainha da 15ª edição, que será realizada de 26 de fevereiro a 1° de março de 2022 e já tem Gusttavo Lima como embaixador. Os dois maiores artistas nacionais e outros 14 nomes irão marcar a edição histórica da festa com uma das grades mais poderosas do país.

O grupo de empresários votuporanguenses prepara a folia para uma estrutura de 80 mil m² com mega palco, trio elétrico, 48 horas de música, food park, área de descanso e festa 100% open bar, em três opções de espaços: Pista, Camarote Oba e o Camarote Premium by Café de La Musique.

Outras atrações do Oba Festival que vão se revezar entre o palco principal e o trio elétrico são Deniis DJ, Pedro Sampaio, DJ Guuga, Luísa Sonza, DJ GBR, Banda Eva, Harmonia do Samba, Gustavo Mioto, Batom na Cueca, A Zorra, Israel e Rodolfo e CAT Dealers. Já está definido que Wesley Safadão será sábado, Gusttavo Lima no domingo, Ivete na segunda e Barões da Pisadinha na terça.

As vendas seguem pelo www.guicheweb.com.br/oba no segundo lote com três opções de espaços, sendo: R$ 750,00 (Pista), R$ 1.260,00 (Camarote Oba) e R$ 1.800,00 (Camarote Premium by Café de La Musique).

Vale ressaltar que na Pista e no Camarote Oba, o bar oferece Cerveja, Refrigerante, Água, Vodka, Rum, Caipirinha Frozen e Catuaba. A Pista conta com duas horas de churrasco todos os dias e o Camarote Oba, além do churrasco, também oferece buffet no formato finger food. Já Camarote Premium by Café de La Musique traz open de Whisky 12 anos, Vodka Premium, Energético, Água de Coco, Rum, Gin Premium, Cerveja Premium, Refrigerante e Água. Isso sem contar o buffet personalizado que oferece experiências gastronômicas de diversos países, além de set list próprio de DJs residentes.

Todos os espaços são integrados, com equipe especializada de seguranças, e quem comprar qualquer um dos camarotes terá acesso à pista, com espaços em frente ao palco principal, além da animação e da diversão contagiantes do trio elétrico.

Sobre a Rainha

Ivete esteve no carnaval de Votuporanga em 2015 e agora retoma no auge da carreira. Dona de sucessos como “Tempo de Alegria”, “Abalou”, “O Farol” e também da música do Carnaval deste ano, “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, a rainha Ivete ganhou recentemente o Grammy Latino, em Las Vegas, na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, com o trabalho “Arraiá da Veveta”, que nasceu da live realizada em junho do ano passado, em comemoração a São João.

Na telinha da TV, Ivete também tem mostrado desenvoltura, versatilidade e muito talento. Não é atoa que foi considerada pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Neste ano, a baiana apresentou o programa “Música Boa Ao Vivo”, exibido pelo Multishow, e comandou o reality musical “The Masked Singer”, da Rede Globo e com segunda temporada confirmada para 2022.

Pontos de venda

Os pontos de venda do Oba são: Votuporanga (Guichê Web na Av. Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Av. Antonio Frederico, 2184), existem pontos espalhados por várias cidades, entre elas: São José do Rio Preto (Clube Morena Rosa); Ribeirão Preto (Clube Morena Rosa); Graal São Carlos; Graal Rubi; Araçatuba (Zapith Esportes); Três Lagoas (Zapith Esportes); Presidente Prudente (4US Eventos); Bauru (Flipper Lanches); Franca (Apparel Male) e (DHG produções); Andradina (MF Store); Campo Grande (Clickbeer Via Park); Campo Grande (Clickbeer São Francisco); Cuiabá (Brothers); Goiânia (Divino Fogão); Rondonópolis (Brothers); Uberaba (Armazém do Boi); e Uberlândia (Atacadão do Vinho).

Vacinação

A organização do Oba Festival segue preparando com otimismo a edição histórica de 15 anos do carnaval votuporanguense em consonância com as recomendações de saúde, assim como outros grandes eventos particulares e esportivos que já acontecem por todo país.

O Oba acredita na importância da vacina e por, diversas vezes, orientou aos foliões a buscarem a imunização em campanhas nas redes sociais.

15ª edição do Oba Festival