Oba 2024 anuncia atrações em festa pra imprensa e convidados

A noite contou com show especial da banda Homem de Lata, que garantiu a animação

de 300 convidados, entre imprensa, autoridades, patrocinadores e parceiros. O evento

foi realizado no food garden do Shopping Iguatemi.

Na noite foram anunciadas as atrações da sua próxima edição que acontece de 10 a 13 de

fevereiro de 2024: Léo Santana, Monobloco, Jammil, Tomate, Dennis DJ, Batom na

Cueca e Homem de Lata se juntam a Luísa Sonza, Gusttavo Lima, ALOK e Banda

EVA.

Também foram divulgadas ativações que serão novidade do OBA Festival 2024, como

Parede de Escalada, Roda Gigante, Balão, Tenda Universitária e a Praia Artificial, além

da tradicional Tirolesa.

“Esta será a 16ª edição do OBA Festival e a segunda realizada em Rio Preto. Queremos

oferecer um evento ainda melhor e mais completo do que o ano passado, com um line-

up pensado com base nos pedidos do público, novas ativações e mudanças estruturais.

Tudo para garantir uma experiência de outra dimensão para os obanautas”, afirma um

dos organizadores, Edilberto Fiorentino (Caskinha).

O OBA Festival será realizado no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, em

São José do Rio Preto (SP), que durante quatro dias de festa será transformado no já

conhecido e cobiçado “Mundo OBA” – uma área de mais de 50 mil m² dividida em

diversas ambientações (todas open bar), repletas de atrações.